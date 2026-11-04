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Опорой власти украинского президента Владимира Зеленского являются пыточные. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.

По ее словам, удерживается Зеленский исключительно на страхе, который распространяют эти учреждения, и на "внутренней озлобленности и ненависти людей друг к другу". Именно это, считает дипломат, и образует атмосферу его правления.

В перечень таких опор Захарова включила ТЦК, бусификацию и украинскую мобилизацию, а также "абсолютный беспредел" на улицах украинских городов, сел и других населенных пунктов. Сложившуюся систему она назвала "единичной вскрытой ячейкой".

"Все держится на страхе, все держится на терроре. Это террор Зеленского в отношении своего собственного народа", – сказала она.

Ситуацию с тайными тюрьмами под Киевом Захарова назвала экстраординарной. По ее словам, история с подпольной тюрьмой стала достоянием мировой общественности, и "люди в ужасе отшатнулись".

Дипломат пояснила, что необычность ситуации заключается лишь в том, что сведения о существовании таких объектов получили огласку. Мировое большинство, указала она, уже давно испытывает брезгливость к киевскому режиму: там понимают, как и из кого он сформирован, на какие средства существует и до какого состояния дошел.

Захарова подчеркнула, что украинский лидер распространил "свою любимую игрушку" – мясорубку – на всю Украину. Она указала, что речь идет о человеке, который на словах обещал привести людей к миру, благополучию и нормальной жизни, а на деле "начинает этих людей пожирать и уничтожать".

"С детства любимой игрушкой Зеленского по воспоминаниям его мамы была мясорубка. Просто сейчас она в масштабах всей Украины", – добавила представитель МИД РФ.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что в подвале частного дома вооруженные мужчины удерживают людей. После огласки начались протесты. Врачам разрешили забрать четырех мужчин со следами побоев.

Полиция заявила, что в здании размещались военнослужащие Нацгвардии Украины. Четверо пострадавших, как уточняется, самовольно оставили воинскую часть, а дом использовался как временный пункт дислокации.

Позднее Служба безопасности Украины возбудила три уголовных дела после протестов около дома, где удерживали людей. Всего правоохранители установили около 100 участников акции.