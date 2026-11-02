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02 ноября, 21:05

Происшествия

В Нацгвардии Украины признали, что в подвале под Киевом удерживали сбежавших военных

Фото: depositphotos/Bumble-Dee​

Четыре человека со следами побоев, которых скорая помощь увезла из подвала частного дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, оказались военнослужащими: их задержали после самовольного оставления части, заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По словам командующего, остальные люди, находившиеся в доме, являются военными Нацгвардии. При этом Пивненко не уточнил, в каком статусе и в каком состоянии они находятся в частном доме.

После прибытия Пивненко у здания началась перепалка с местными жителями. Собравшиеся требуют объяснить, почему у людей, которых удерживали в доме, видны следы побоев.

Ранее украинские СМИ сообщили, что вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале здания в Петропавловской Борщаговке. Медработница передала полиции видеозапись, на которой запечатлены люди в тяжелом состоянии.

У одного из них, предположительно, наружу выступает часть кишечника. Также сообщается о многочисленных травмах, которые могут свидетельствовать о пытках.

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