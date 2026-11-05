Львова-Белова сообщила, что еще девять детей вернутся к семьям на Украину в ноябре

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Очередная акция по воссоединению детей с семьями на Украине пройдет в ноябре. В этот раз помощь получат девять несовершеннолетних, написала в MAX уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Детский омбудсмен уточнила, что мероприятие поможет провести первая леди США Мелания Трамп. Этот вопрос, в частности, обсуждался на встрече представителей России и Украины в Белом доме, которую она провела 5 ноября.

Ранее Львова-Белова рассказывала, что еще один ребенок воссоединился с семьей в России. Кроме того, пятеро детей в возрасте от четырех до 15 лет смогут вернуться к близким на Украину. Она отмечала, что работа охватывает также третьи страны.

Мелания Трамп уже помогала детям из России и Украины вернуться к семьям. Она планирует и дальше сотрудничать с Москвой и Киевом в этой области.

