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30 июля, 16:43

Политика

Мелания Трамп помогла воссоединить российских и украинских детей с семьями

Фото: ТАСС/AP/Allison Robbert

Жена президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Мелания оказала содействие в воссоединении российских и украинских детей с родными. Об этом сообщили в Белом доме.

Отмечается, что первая леди помогла пятой группе детей, пострадавших от конфликта на Украине. В общей сложности с родственниками воссоединились пятеро детей.

В Белом доме подчеркнули, что первая леди США намерена продолжить сотрудничество с властями России и Украины для безопасного возвращения детей их семьям.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее сообщила, что еще один мальчик смог вернуться в Россию. Ребенок был разлучен с семьей из-за боевых действий. Кроме того, четыре ребенка вернулись к близким на Украину и в Германию.

Львова-Белова также отметила, что это стало возможно благодаря продолжающейся работе по воссоединению семей.

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