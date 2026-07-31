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01:55

Политика

Трамп заявил о достижении соглашения о полном разоружении ХАМАС

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения о полном разоружении радикального движения ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Данное соглашение является решающим шагом к тому, чтобы сектор Газа наконец-то перешел под управление нового палестинского правительства, которое будет тесно сотрудничать с "Советом мира" в целях оказания помощи палестинскому народу", – написал Трамп.

В свою очередь, Израиль обретет безопасность, так как Газа больше не будет использоваться в качестве "базы для террористических атак", добавил американский лидер.

Он уточнил, что соглашение будет выполняться в рамках тщательно спланированных этапов. После завершения разоружения ХАМАС Израиль выведет свои войска, а международные структуры будут сотрудничать с новыми палестинскими властями.

"Год назад здесь бушевала жестокая война, царил гуманитарный кризис, а заложники находились в жестоком плену. Мы добились исторического прогресса, но впереди еще много работы", – отметил Трамп.

Президент США выразил благодарность своей команде и посредникам на переговорах – Египту, Катару и Турции.

Ранее СМИ сообщали, что ХАМАС и участвующие в урегулировании палестинские фракции достигли договоренностей по всем пунктам соглашения, направленного на стабилизацию обстановки в секторе Газа.

Принятые условия включают передачу оружия, в том числе тяжелого, национальному палестинскому комитету по управлению сектором Газа. Инвентаризацию и хранение вооружений должен будет провести международный комитет, занимающийся вопросами движения.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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