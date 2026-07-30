Бывший бизнес-партнер блогера Лерчек Вишняк дал показания против нее в суде

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Гагаринский суд Москвы допросил свидетеля обвинения по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) – ее бывшего бизнес-партнера Романа Вишняка. Он дал показания против подсудимой, сообщил ТАСС один из участников процесса.

Уточняется, что процесс проходит в закрытом режиме. Сама блогер после обвинительного заключения свою вину в совершении незаконных валютных операций не признала.

В 2024 году Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег. По информации следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей на счета в ОАЭ.

Супруги были отправлены под домашний арест. Чекалин признал вину в неуплате налогов, через некоторое время его осудили на 7 лет. Лерчек же свою вину не признала.

Дело в отношении блогера выделили в отдельное производство, однако оно было приостановлено после того, как у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии. Меру пресечения изменили на запрет определенных действий. На данный момент блогер прошла 9 курсов химиотерапии.

Через некоторое время в СМИ появилась информация, что прокуратура подала ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. 30 июля стало известно о возобновлении уголовного дела. Медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд и участию в заседаниях, не обнаружено.