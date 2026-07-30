30 июля, 18:42Спорт
Международная федерация хоккея продлила отстранение команд из России на 2027 год
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Международная федерация хоккея (IIHF) продлила на 2027 год отстранение российских команд от соревнований. Об этом сообщила пресс-служба организации.
"Сборные России не будут допущены к участию в турнирах IIHF сезона-2026/27 из-за сохраняющихся проблем с безопасностью и неподкупностью в спорте", – говорится в сообщении.
Ранее президент Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Хенрик Нильссон ушел в отставку из-за споров в руководстве организации по участию России в соревнованиях. В СМИ сообщали об отмене чемпионата мира по хоккею с мячом 2027 года.
Оказалось, что это было связано в том числе с отсутствием сборной РФ на международных турнирах. Тем временем представители Швеции, Норвегии и Финляндии подали предложение о проведении ЧМ раз в два года, что было поддержано FIB.
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