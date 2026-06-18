Глава Международной федерации бенди подал в отставку из-за позиции по России

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Президент Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Хенрик Нильссон подал в отставку из-за разногласий в руководстве организации по России. Об этом сообщает телеканал SVT.

По данным СМИ, ранее был отменен чемпионат мира по хоккею с мячом 2027 года. Оказалось, что это связано в том числе с отсутствием сборной России на международных соревнованиях.

В свою очередь, Шведская федерация бенди отметила, что по ходу мирового первенства представители Швеции, Норвегии и Финляндии подали предложение о проведении ЧМ раз в два года, что было поддержано FIB.

"У большинства членов комитета есть свое мнение, а у меня противоположная точка зрения на подход к России", – сказал Нильссон.

Он добавил, что больше не чувствует себя способным оставаться в руководстве FIB при нынешнем направлении.

Нильссон стал главой FIB в 2024 году. Российские сборные отстранены от участия с 2022-го.

Ранее сообщалось, что арбитр из Сомали, которого не пустили в США на чемпионат мира по футболу, выразил готовность поработать в России. Омар Абдулкадир Артан является лучшим арбитром Африки и готовился к работе на матчах ЧМ-2026. Согласно официальной версии, ему отказали из-за вопросов, связанных с документами.