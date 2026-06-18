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18 июня, 17:56

Происшествия

Житель Калининградской области получил срок за изнасилование и избиение женщины молотком

Фото: телеграм-канал "Калининградский Следком"

Житель Калининградской области получил 11 лет лишения свободы за то, что изнасиловал женщину и избил ее молотком. Об этом представители суда региона сообщили "Ленте.ру".

37-летний мужчина напал на знакомую 15 марта 2025 года. Все происходило в квартире на улице Суворова. Он держал пострадавшую за волосы, бил и угрожал, что расправится с ней, если она будет сопротивляться.

Злоумышленник совершил в отношении жертвы действия сексуального характера. В какой-то момент он стал бить ее молотком по телу и голове. Женщина выжила благодаря тому, что ей оперативно оказали медицинскую помощь.

Позже мужчину арестовали. В отношении него завели уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера и покушении на убийство. Суд признал его виновным по обоим пунктам обвинения. Помимо отбывания срока, его обязали выплатить пострадавшей 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.

Ранее в Оренбургской области суд вынес приговор мужчине, который убивал и насиловал женщин 20 лет назад. Он заманивал жертв в машину, а потом отвозил их в лес, где и совершал преступления. Долгие годы ему удавалось скрываться в Самарской области.

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