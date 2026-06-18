Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 21:07

Происшествия

Водителя зажало между двумя автобусами в ДТП в Петербурге

Фото: MAX/"Петербургская полиция"

Водителя зажало между двумя автобусами в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Авария с участием трех автобусов произошла вечером 18 июня на улице Бассейной. Из‑за поломки там остановился автобус марки МАЗ, к которому подъехал другой автобус для оказания помощи в ремонте.

Во время ремонтных работ водитель второго автобуса находился между транспортными средствами. В этот момент 53‑летний мужчина, сидевший за рулем третьего автобуса, отъезжая от остановки, наехал на стоявшее впереди транспортное средство.

"От удара тот по инерции врезался в неисправный автобус и зажал находившегося между ними водителя", – пояснили в ведомстве.

На месте аварии работают правоохранители. Устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося. По факту ДТП организована проверка.

Ранее кроссовер сбил двух пешеходов на тротуаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Травмы получили двое мужчин в возрасте 25 лет. Состояние одного из них врачи оценили как легкое, а второго – тяжелое. Обоих госпитализировали.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика