Водителя зажало между двумя автобусами в ДТП в Петербурге

Фото: MAX/"Петербургская полиция"

Водителя зажало между двумя автобусами в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Авария с участием трех автобусов произошла вечером 18 июня на улице Бассейной. Из‑за поломки там остановился автобус марки МАЗ, к которому подъехал другой автобус для оказания помощи в ремонте.

Во время ремонтных работ водитель второго автобуса находился между транспортными средствами. В этот момент 53‑летний мужчина, сидевший за рулем третьего автобуса, отъезжая от остановки, наехал на стоявшее впереди транспортное средство.

"От удара тот по инерции врезался в неисправный автобус и зажал находившегося между ними водителя", – пояснили в ведомстве.

На месте аварии работают правоохранители. Устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося. По факту ДТП организована проверка.

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