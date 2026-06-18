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18 июня, 20:21

Происшествия

ДТП с шестью автомобилями произошло вблизи Нижнего Тагила

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Свердловской области"

Шесть автомобилей столкнулись на 12-м километре автодороги "Южный подъезд к Нижнему Тагилу" в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"В результате ДТП двух человек осматривают медики, им оказывается необходимая помощь", – отметили в пресс-службе.

В связи с аварией в городе было введено реверсивное движение. На месте происшествия работает регулировщик. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее авария с участием трех грузовых автомобилей произошла на 64-м километре Киевского шоссе. Информация о пострадавших, а также обстоятельства случившегося не уточнялись.

Три грузовых автомобиля столкнулись на 64-м километре Киевского шоссе

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