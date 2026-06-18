ДТП с участием автобуса произошло на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк № 20" и машины произошло на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба "Организатора перевозок".

Авария случилась утром 18 июня на Костромской улице в районе дома № 12Б. По предварительным данным, автомобилист не предоставил преимущество автобусу № 618 при повороте во двор, в результате чего водитель машины врезался в общественный транспорт. При аварии никто не пострадал.

Детали ДТП в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее два человека погибли и еще один пострадал в результате аварии с участием автомобиля Toyota Corolla и грузовика Hongyan в Самарской области. ДТП случилось утром 18 июня на 866-м километре трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе. Травмы получил ребенок, его доставили в больницу в Сызрани.