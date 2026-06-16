Массовое ДТП произошло на проспекте Мира

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На проспекте Мира в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает столичный Дептранс в MAX.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

Кроме того, в районе ДТП затруднено движение транспорта. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее ДТП с участием грузовика и автобуса произошло на Дмитровском шоссе в подмосковной Дубне. Предварительно, после столкновения автобус въехал в здание. В результате один человек обратился за медицинской помощью.

До этого авария с участием трех автомобилей произошла на внешней стороне 31-го километра МКАД. На место прибыли оперативные городские службы для выяснения обстоятельств случившегося.