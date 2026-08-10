Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 48 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денис

Количество пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск увеличилось до 48 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

"По информации на 11:00, известно о гибели 13 человек, среди них есть один ребенок", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Уточняется, что всем обратившимся в лечебные учреждения оказывается высококвалифицированная медпомощь.

Атака Вооруженных сил Украины на город произошла 10 августа. По данным СК РФ, вражеские беспилотники целились по жилому сектору и объектам промышленности города. На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям.

По данному факту возбудили уголовное дело. Следователи также устанавливают тип и модель БПЛА, а также выявляют причастных к преступлению лиц. В МИД РФ назвали произошедшее военным преступлением.

