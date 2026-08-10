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10 августа, 13:11

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Sky News: в Канаде отменили авиарейс после отказа ребенка пристегнуть ремни

Капризный ребенок стал причиной отмена авиарейса в Канаде

Фото: depositphotos/kasto

В Канаде отменили рейс авиакомпании Porter Airlines после того, как ребенок отказался пристегнуть ремни безопасности. Сначала члены экипажа планировали высадить только несовершеннолетнего с родителем, но в итоге борт пришлось покинуть всем пассажирам. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на телеканал Sky News.

Отмечается, что самолет готовился вылететь из международного аэропорта Виктория в Британской Колумбии. Однако маленький пассажир отказывался пристегнуть ремни, хотя его уговаривали родитель и члены экипажа. По словам одного из очевидцев, ребенок был напуган и прятался под сиденьями.

В результате лайнер вернулся к выходу на посадку, чтобы высадить родителя с несовершеннолетним. Тем не менее всем пассажирам пришлось покинуть борт, так как бортпроводники должны были оформить документы. Рейс задержали до следующего дня.

Авиакомпания, в свою очередь, принесла извинения за случившееся и подтвердила перебронирование билетов на другой рейс. Некоторые пассажиры были вынуждены искать номер в гостинице и решили, что с перевозчика нужно взыскать компенсацию.

Ранее в феврале 2026 года рейс Москва – Ургенч "Уральских авиалиний" задержали более чем на 11 часов, однако пассажиров в нарушение закона не разместили в гостинице на время ожидания. По инициативе транспортного прокурора авиаперевозчика признали виновным по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ ("Оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов"). Суд назначил штраф в размере 42 тысяч рублей.

Рейс в Анталью из Домодедово задержали почти на 12 часов

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