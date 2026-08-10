В Красноярском крае появилась необычная скульптура в виде девушки-поезда

Фото: vk.ru/Максим Старовойтов

У вокзала Решоты-Северный в поселке Нижняя Пойма Красноярского края появилась скульптура "Тайга". Необычный объект в виде поезда с головой девушки вызвал неоднозначную реакцию в Сети и породил волну мемов, сообщает газета "Известия".

Композиция представляет собой женскую голову с прической, напоминающей горный пейзаж. В волосах фигуры детально прорисованы небольшие домики.

Автор скульптуры Максим Старовойтов в беседе с журналистами рассказал, что положительно относится к ее популярности. По его словам, он сделал нечто, что неожиданно стало провокацией.

"Если искусство что-то возбуждает в человеке, это в принципе хорошо", – пояснил он.

Старовойтов окончил художественный институт, а последние десять лет работает на железной дороге – в организации, обслуживающей территории станций. Он задумал "Тайгу" как метафору движения на север, которая должна побуждать зрителя развиваться и задаваться вопросами.

"Это больше работает как гностический аттракцион. Через эту штуку можно узнать что-то новое, узнать что-то родное", – добавил автор.

Он отметил, что на объекте изобразил здания железнодорожных станций, мосты и реки, а с другой стороны – железнодорожников. По словам Старовойтова, композиция является цитатой классического искусства – половиной древнегреческого фронтона храма. Но главным предназначением скульптуры является украшение сквера.

Ранее у Дворца молодежи в Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. Скульптура представляет собой трамвайный вагон, который часто встречался в фильмах режиссера, на котором сидит сам Балабанов. Памятник выполнен в таком размере, что внутри можно свободно ходить и рассматривать композицию.

