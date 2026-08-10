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10 августа, 19:03

Общество

Школьная программа по обществознанию изменится в РФ с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

С 1 сентября 2026 года образовательная программа по обществознанию изменится в российских школах. Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ.

Предмет будут изучать только в 9–11-х классах. Единые государственные учебники для 9 и 10-х классов уже подготовлены и поступят в школы с начала нового учебного года. Одиннадцатиклассники начнут заниматься по новым пособиям с 1 сентября 2027 года.

В обновленном курсе усилены межпредметные связи с историей, литературой и географией. Как указал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, за последние 3 года предмет претерпел кардинальные изменения: обновлены предметные результаты, переработаны программы, подготовлены единые линейки учебников и введено поурочное планирование.

"Обществознание будет посвящено реальному устройству нашего общества, государства, культурной политике, экономике. Этот предмет учит школьников разбираться в социальных процессах, понимать законы и принимать обдуманные решения в повседневной жизни. Он помогает формировать гражданскую ответственность и любовь к Родине", – добавил Кравцов.

В министерстве отметили, что единая государственная линейка учебников обеспечит единые подходы к изучению предмета во всех регионах страны. Также, как сообщили в ведомстве, издания имеют прикладной характер и познакомят школьников с основами устройства российского государства, экономики, права и культуры.

В состав авторского коллектива вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи и историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.

Помимо этого, изменился и общий объем курса. Если раньше на обществознание в 6–9-х и 10–11-х классах суммарно отводилось 272 часа, то в новой программе предусмотрено 34 часа в 9-м классе и 102 часа в 10–11-х классах.

Ранее министерство просвещения РФ сообщило о грядущих изменениях в школьной программе. В частности, количество часов, которое отводилось на историю, планируют увеличить. Программа по данному предмету станет единой, с фиксированным временем и регламентированным порядком тем.

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