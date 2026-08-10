111 человек погибли при землетрясении в Колумбии

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Число погибших в результате землетрясения в Колумбии выросло до 111 человек. Об этом сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья.

"У нас 111 погибших, 87 раненых", – передает телеканал TN слова главы государства.

Президент заявил, что в результате стихийного бедствия оказались повреждены 1 575 жилых зданий, из них 37 полностью разрушены. Кроме того, ущерб нанесен 18 центрам здравоохранения, 52 образовательным учреждениям, 18 дорогам и 7 аэропортам.

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии 10 августа. Его эпицентр находился в 31 километре к северо-западу от города Картаго, где проживает примерно 134 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 115 километров.

Колумбийская геологическая служба заявляла, что магнитуда землетрясения с эпицентром в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар составила 7,4. Подземные толчки ощущались в разных городах Колумбии, в том числе в столице Боготе, а также в нескольких регионах Эквадора.

Прошедшее землетрясение признано сильнейшим в стране за последние 10 лет. В Геологической службе отметили, что сейсмическая активность в регионе связана с естественной тектонической динамикой западной части Колумбии, для которой характерны сильные землетрясения.

На фоне случившегося правительство страны объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) национального масштаба.

