Друг пропавшей семьи Усольцевых получил аудиосообщение от них

Друг семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в сибирской тайге в 2025 году, получил таинственную аудиозапись. На ней, предположительно, Ирина Усольцева сообщила, что она, ее дочь и супруг начали жизнь с чистого листа, а их прежнему благополучию мешали серьезные проблемы. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Мы уже не вернемся"

Обстоятельства исчезновения Сергея, Ирины Усольцевых и их пятилетней дочери Арины, которые пропали в тайге в Красноярском крае в сентябре 2025 года, до сих пор остаются невыясненными. Однако недавно в этой истории появилось новое обстоятельство: спустя почти 10 месяцев друг пропавшего мужчины, Валентин Дегтерев, получил на электронную почту загадочное аудиосообщение, сообщает aif.ru.

Предположительно, на записи звучит голос Ирины.





Ирина Усольцева пропавшая Дорогие мои, не надо грустить о нас, мы уже не вернемся. Нам мешали жить проблемы, не давали быть счастливыми вместе, теперь их больше нет. Начался новый этап, который нужно прожить заново. Прощайте, мои любимые, простите нас за все.

Анонимное письмо с аудиофайлом пришло на ту самую электронную почту, с которой Валентин Дегтерев и раньше переписывался с Сергеем Усольцевым.

Однако, прежде чем делать выводы, мужчина решил проверить запись в специальном приложении. Оно подтвердило, что женский голос, скорее всего, принадлежит самой Ирине.

"Усольцевы живы и просто скрываются от людей. Это очевидно для меня", – отметил Валентин.

Однако позже мужчина признался в интервью 5-tv.ru, что имеет и другую версию событий: живы могут быть не все члены семьи. На это указывает то, что телефон Сергея был активен несколько месяцев после исчезновения.

В самом письме тоже обнаружилась странная деталь: аудио было записано еще 20 июня, однако сообщение дошло до Валентина ровно через месяц.

Говоря о том, можно ли доверять полученным данным, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в разговоре с журналистами отметил, что современные технологии позволяют создавать высококачественные голосовые дипфейки на основе записи голоса жертвы даже длиной всего в несколько секунд. И хотя нейросети генерируют неотличимые для человека подделки, их все же можно установить, но для этого требуется специальное исследование, которое должны проводить эксперты.

"Искать в тайге – пустая трата времени"

Фото: телеграм-канал SHOT

В целом версий, куда пропали Усольцевы, несколько. Например, криминалист Михаил Игнатов предположил, что семья может находиться за границей.

"Моя версия, что они имитировали свое исчезновение, а сами в другом государстве сейчас находятся. Искать их в тайге – пустая трата времени", – указал эксперт.

Косвенно подтвердить эту догадку может то, что Сергей – предприниматель, у которого могли быть проблемы с бизнесом, от которых он хотел сбежать. В ноябре 2025-го семью якобы видели в Таиланде, однако эксперты считают это маловероятным.

Как сообщили РИА Новости, сейчас организация Сергея "Поливест-Железногорск" действительно должна выплатить более 4 миллионов рублей долга предприятию "ЕтсУрал". Причем поставка товаров от компании произошла незадолго до исчезновения семьи – летом того же года.

При этом Сергея нельзя назвать бедным человеком: друг семьи Валентин Дегтярев в разговоре с 5-tv.ru заявил, что мужчина имеет имущество, стоимость которого составляет порядка миллиарда. В связи с этим, по его мнению, между наследниками Усольцева может развернуться конфликт за наследство.

Тем не менее Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии на сегодняшний день рассматривает несчастный случай и криминал как основные версии исчезновения. Пресс-служба ведомства также опровергла и информацию о существовании тайных троп, по которым якобы могла уйти пропавшая семья.

В то же время поисковые группы продолжали свою работу по мере возможностей, а в мае удалось проверить 7 квадратных километров сложного горно-таежного рельефа в Кутурчинском Белогорье. Работы велись на труднопроходимых участках за скальными массивами Буратинка и Мальвинка в окрестностях населенного пункта Кутурчин. Точечные поиски продолжались и летом.

"Таежник с огромным стажем"

Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочкой Ариной пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход возле красноярского поселка Кутурчин.

По данным Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, перед прогулкой глава семьи расспрашивал управляющего местной базы отдыха, как добраться до гор Мальвинка и Буратинка. Причем оставаться там надолго, по всей видимости, Усольцевы не собирались. Местная жительница вспомнила, что видела членов семьи: они направлялись в сторону леса в легкой светлой одежде и с небольшими туристическими рюкзаками.

Родственники рассказали следователям, что Сергей отлично ориентировался в тайге и горах, был опытным туристом, постоянно ходил в долгие походы и участвовал в сплавах по рекам. Перед отправлением в поход его супруга Ирина опубликовала видеозапись в своем телеграм-канале: в ролике она отметила, что изначально собиралась в небольшое путешествие вдвоем с мужем и не думала брать с собой маленькую дочь.





Ирина Усольцева пропавшая Мы хотели дать ей на выбор: поедешь к бабушке или поедешь с нами? Но нужно будет долго идти. Она сомневалась, думала, потому что ходить не очень любит, ей ведь 5 лет. Ну вот, решила, что да, поедет с нами.

Финальной точкой маршрута должна была стать смотровая площадка "Минская петля", расположенная на расстоянии 200 километров, сообщила Ирина в видео.

Сын Данил Баталов тоже рассказал журналистам, что его отец является опытным таежником, а родители в целом – заядлые походники, поэтому исчезновение в подобных условиях выглядит довольно странным.

Тем не менее маршрут в Кутурчинском Белогорье мог оказаться сложнее, чем предполагалось изначально, отметил опытный путешественник и депутат краевого парламента Алексей Кулеш. Специалист пояснил, что высокая посещаемость этой местности формирует у людей обманчивое чувство безопасности, из-за чего туристы регулярно преуменьшают реальные опасности горных и таежных переходов, даже когда отправляются в обычный тур выходного дня.

Осложнило ситуацию то, что о пропаже семьи оперативные службы узнали не сразу, так как родные Усольцевых думали, что они просто задерживаются в лесу. При этом потерявшихся в этом районе туристов находят обычно быстро.

Также известно, что в машине, которую семья оставила перед выходом на маршрут, обнаружили 600 тысяч рублей и паспорта, что может косвенно указывать на инсценировку пропажи, отмечают СМИ.