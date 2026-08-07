Друг пропавшей семьи Усольцевых получил аудиосообщение от них

Друг семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в сибирской тайге в 2025 году, получил таинственную аудиозапись. На ней, предположительно, Ирина Усольцева сообщила, что она, ее дочь и супруг начали жизнь с чистого листа, а их прежнему благополучию мешали серьезные проблемы. Подробнее – в материале Москвы 24.
"Мы уже не вернемся"
Обстоятельства исчезновения Сергея, Ирины Усольцевых и их пятилетней дочери Арины, которые пропали в тайге в Красноярском крае в сентябре 2025 года, до сих пор остаются невыясненными. Однако недавно в этой истории появилось новое обстоятельство: спустя почти 10 месяцев друг пропавшего мужчины, Валентин Дегтерев, получил на электронную почту загадочное аудиосообщение, сообщает aif.ru.
Предположительно, на записи звучит голос Ирины.
Анонимное письмо с аудиофайлом пришло на ту самую электронную почту, с которой Валентин Дегтерев и раньше переписывался с Сергеем Усольцевым.
Однако, прежде чем делать выводы, мужчина решил проверить запись в специальном приложении. Оно подтвердило, что женский голос, скорее всего, принадлежит самой Ирине.
"Усольцевы живы и просто скрываются от людей. Это очевидно для меня", – отметил Валентин.
Однако позже мужчина признался в интервью 5-tv.ru, что имеет и другую версию событий: живы могут быть не все члены семьи. На это указывает то, что телефон Сергея был активен несколько месяцев после исчезновения.
В самом письме тоже обнаружилась странная деталь: аудио было записано еще 20 июня, однако сообщение дошло до Валентина ровно через месяц.
Говоря о том, можно ли доверять полученным данным, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в разговоре с журналистами отметил, что современные технологии позволяют создавать высококачественные голосовые дипфейки на основе записи голоса жертвы даже длиной всего в несколько секунд. И хотя нейросети генерируют неотличимые для человека подделки, их все же можно установить, но для этого требуется специальное исследование, которое должны проводить эксперты.
"Искать в тайге – пустая трата времени"
В целом версий, куда пропали Усольцевы, несколько. Например, криминалист Михаил Игнатов предположил, что семья может находиться за границей.
"Моя версия, что они имитировали свое исчезновение, а сами в другом государстве сейчас находятся. Искать их в тайге – пустая трата времени", – указал эксперт.
Косвенно подтвердить эту догадку может то, что Сергей – предприниматель, у которого могли быть проблемы с бизнесом, от которых он хотел сбежать. В ноябре 2025-го семью якобы видели в Таиланде, однако эксперты считают это маловероятным.
Как сообщили РИА Новости, сейчас организация Сергея "Поливест-Железногорск" действительно должна выплатить более 4 миллионов рублей долга предприятию "ЕтсУрал". Причем поставка товаров от компании произошла незадолго до исчезновения семьи – летом того же года.
При этом Сергея нельзя назвать бедным человеком: друг семьи Валентин Дегтярев в разговоре с 5-tv.ru заявил, что мужчина имеет имущество, стоимость которого составляет порядка миллиарда. В связи с этим, по его мнению, между наследниками Усольцева может развернуться конфликт за наследство.
Тем не менее Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии на сегодняшний день рассматривает несчастный случай и криминал как основные версии исчезновения. Пресс-служба ведомства также опровергла и информацию о существовании тайных троп, по которым якобы могла уйти пропавшая семья.
В то же время поисковые группы продолжали свою работу по мере возможностей, а в мае удалось проверить 7 квадратных километров сложного горно-таежного рельефа в Кутурчинском Белогорье. Работы велись на труднопроходимых участках за скальными массивами Буратинка и Мальвинка в окрестностях населенного пункта Кутурчин. Точечные поиски продолжались и летом.
"Таежник с огромным стажем"
Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочкой Ариной пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход возле красноярского поселка Кутурчин.
По данным Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, перед прогулкой глава семьи расспрашивал управляющего местной базы отдыха, как добраться до гор Мальвинка и Буратинка. Причем оставаться там надолго, по всей видимости, Усольцевы не собирались. Местная жительница вспомнила, что видела членов семьи: они направлялись в сторону леса в легкой светлой одежде и с небольшими туристическими рюкзаками.
Родственники рассказали следователям, что Сергей отлично ориентировался в тайге и горах, был опытным туристом, постоянно ходил в долгие походы и участвовал в сплавах по рекам. Перед отправлением в поход его супруга Ирина опубликовала видеозапись в своем телеграм-канале: в ролике она отметила, что изначально собиралась в небольшое путешествие вдвоем с мужем и не думала брать с собой маленькую дочь.
Финальной точкой маршрута должна была стать смотровая площадка "Минская петля", расположенная на расстоянии 200 километров, сообщила Ирина в видео.
Сын Данил Баталов тоже рассказал журналистам, что его отец является опытным таежником, а родители в целом – заядлые походники, поэтому исчезновение в подобных условиях выглядит довольно странным.
Тем не менее маршрут в Кутурчинском Белогорье мог оказаться сложнее, чем предполагалось изначально, отметил опытный путешественник и депутат краевого парламента Алексей Кулеш. Специалист пояснил, что высокая посещаемость этой местности формирует у людей обманчивое чувство безопасности, из-за чего туристы регулярно преуменьшают реальные опасности горных и таежных переходов, даже когда отправляются в обычный тур выходного дня.
Осложнило ситуацию то, что о пропаже семьи оперативные службы узнали не сразу, так как родные Усольцевых думали, что они просто задерживаются в лесу. При этом потерявшихся в этом районе туристов находят обычно быстро.
Также известно, что в машине, которую семья оставила перед выходом на маршрут, обнаружили 600 тысяч рублей и паспорта, что может косвенно указывать на инсценировку пропажи, отмечают СМИ.