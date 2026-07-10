Точечные поиски семьи Усольцевых продолжатся в Кутурчинском Белогорье до 12 июля

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Точечные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье, пройдут до 12 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"В целях установления местонахождения семьи Усольцевых региональным СК организованы дополнительные поисковые мероприятия", – рассказали в ведомстве.

Усольцевы исчезли осенью 2025 года. По данным правоохранителей, они отправились в поход к горе Буратинке, после чего связь с ними оказалась потеряна. Основные поиски прекращены, но периодически спасатели возобновляют поисковые работы.

Скрытых троп или дорог, по которым могла уйти пропавшая семья Усольцевых, не обнаружено. Следствие отрабатывало сначала три версии исчезновения семьи, включая несчастный случай, криминал и побег. Однако последние две версии были опровергнуты.

