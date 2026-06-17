СК опроверг слухи о погребении пропавшей семьи Усольцевых в известняке

Фото: МАХ/"КГКУ Спасатель"

Информация о якобы погребении в известняке пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК России.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что пропавшая семья якобы стала жертвой расправы. В ведомстве опровергли эти данные и заявили, что расследование дела продолжается. Следователи отрабатывают разные версии исчезновения Усольцевых, включая криминальную. Приоритетной на данный момент остается версия о несчастном случае.

Усольцевы пропали еще осенью 2025 года. По данным правоохранителей, они отправились в поход к горе Буратинке, после чего связь с ними была потеряна. Основные поиски семьи были прекращены, но периодически спасатели возобновляют поисковые работы.

В июне 2026 года в ходе поисков Усольцевых специалисты нашли некие вещи, которые могут принадлежать пропавшим. Их направили на экспертизу. Позже выяснилось, что в зоне поисков нашли часть палки для скандинавской ходьбы. В это же время родственница Усольцевых опровергла версию, что палка могла принадлежать пропавшим.

