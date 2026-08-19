19 августа, 13:46Политика
Рада назначила Евгения Хмару на пост главы Минобороны Украины
Фото: AP Photo/POOL/Jane Barlow
Депутаты Верховной рады Украины утвердили Евгения Хмару в должности министра обороны, следует из трансляции заседания на YouTube-канале.
Решение поддержали 312 народных избранников.
При этом президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Мудрой с должности заместителя главы своего офиса. Информация об этом появилась на его официальном сайте.
Решение было принято на фоне операции Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по разоблачению преступной организации.
Согласно информации силовиков, руководители группировки – как действующие, так и бывшие народные депутаты Верховной рады. Кроме того, в их составе – сотрудники офиса Зеленского и другие лица.
По словам депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), у Мудрой проводились обыски.
Кадровые перестановки начались на Украине в июле. Сначала было принято решение об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и других членов правительства. Вслед за ней был уволен с поста министра обороны Михаил Федоров, а с поста главнокомандующего украинской армией – Александр Сырский.
Позже Зеленский назначил Хмару исполняющим обязанности министра обороны. Новым главкомом ВСУ, в свою очередь, стал Михаил Драпатый.