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19 августа, 13:46

Политика

Рада назначила Евгения Хмару на пост главы Минобороны Украины

Фото: AP Photo/POOL/Jane Barlow

Депутаты Верховной рады Украины утвердили Евгения Хмару в должности министра обороны, следует из трансляции заседания на YouTube-канале.

Решение поддержали 312 народных избранников.

При этом президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Мудрой с должности заместителя главы своего офиса. Информация об этом появилась на его официальном сайте.

Решение было принято на фоне операции Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по разоблачению преступной организации.

Согласно информации силовиков, руководители группировки – как действующие, так и бывшие народные депутаты Верховной рады. Кроме того, в их составе – сотрудники офиса Зеленского и другие лица.

По словам депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), у Мудрой проводились обыски.

Кадровые перестановки начались на Украине в июле. Сначала было принято решение об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и других членов правительства. Вслед за ней был уволен с поста министра обороны Михаил Федоров, а с поста главнокомандующего украинской армией – Александр Сырский.

Позже Зеленский назначил Хмару исполняющим обязанности министра обороны. Новым главкомом ВСУ, в свою очередь, стал Михаил Драпатый.

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