Путин поручил принять программу восстановления инфраструктурных объектов

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Владимир Путин поручил российскому правительству принять программу по восстановлению инфраструктурных объектов, поврежденных из-за украинских атак. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу", – сказал российский лидер.

Он уточнил, что восстановление объектов нужно вести на качественно новом технологическом уровне.

В ночь на 18 августа Подмосковье подверглось массовой атаке вражеских дронов. В результате повреждения получил логистический комплекс компании Wildberries. Обломки задели стену здания, однако последствия удалось оперативно ликвидировать. На объекте провели эвакуацию сотрудников, товары при этом не пострадали.

В результате этих ударов на территории столичного региона пострадали три человека, включая ребенка. 10-летняя девочка получила осколочное ранение кисти.