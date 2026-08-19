Более 10 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

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Двенадцать автомобилей, в том числе девять легковых и три грузовых, столкнулись на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла на 940-м километре автодороги в Каменском районе примерно в 13:00. Транспортные средства двигались в северном направлении. Информация о пострадавших и другие подробности ЧП не приводятся.

Ранее на юго-востоке Москвы в Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля. Кроме того, в результате аварии опрокинулась одна из машин. Тем не менее о пострадавших не сообщалось.

Помимо этого, авария произошла на Чертановской улице – столкнулись легковой автомобиль и трамвай маршрута № 16. Предварительно, ДТП произошло по вине водителя машины, поскольку при развороте он не уступил дорогу трамваю.

