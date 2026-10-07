Схему движения изменили на улице Барклая перед Кутузовским проспектом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве на улице Барклая перед Кутузовским проспектом изменилась организация движения, сообщил столичный Дептранс в МАХ.

В рамках проекта ЦОДД был убран разделительный островок и добавлена третья полоса. Теперь полосы распределены по направлениям: левая предназначена для поворота налево, средняя – для движения прямо и выезда на Кутузовский проспект в сторону области, а по правой можно повернуть на Кутузовский проспект в сторону центра через тоннель Маршала Гречко.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что ранее движение прямо и налево осуществлялось по одной общей полосе, из-за чего утром на участке возникали задержки. После изменения схемы для каждого направления предусмотрена отдельная полоса.

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Также Ликсутов отметил, что, по расчетам специалистов, пропускная способность участка выросла минимум на 20%, а поездки в утренние часы стали занимать от 1 до 2 минут вместо 3–5.

Заммэра добавил, что город продолжает работать над повышением скорости и удобства движения в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года, утвержденной Сергеем Собяниным.

Ранее в Москве изменили организацию движения на нескольких участках выделенных полос, чтобы сократить задержки наземного транспорта. На Нижегородской улице под эстакадой МСД убрали 100-метровый разрыв выделенки при движении в центр и соединили два участка полосы в сторону области в районе улицы Нижней Хохловки. В результате автобусы стали проходить первый участок в два раза быстрее, а время проезда второго сократилось на 25%.

Еще один разрыв выделенной полосы протяженностью 150 метров ликвидировали на Боровском шоссе перед улицей Шолохова.