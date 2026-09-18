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18 сентября, 09:24

Транспорт

Схему движения изменят на Панфиловском проспекте в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Схему движения изменят на Панфиловском проспекте в Москве, благодаря чему водители и пешеходы смогут экономить время в пути. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Для автомобилистов откроют дополнительные левые повороты и развороты, что улучшит внутрирайонную связность. Перед перекрестками с улицами Андреевка и Филаретовской появятся дополнительные полосы, которые увеличат пропускную способность участков и сократят задержки транспорта.

Для пешеходов в рамках благоустройства по транспортной схеме Центра организации дорожного движения (ЦОДД) обустроят 11 новых переходов. Они появятся в том числе у остановок городского транспорта и на крупных перекрестках.

За счет изменений ежедневные маршруты москвичей станут комфортнее и безопаснее, а водители будут экономить до 5 минут в пути, подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Между тем в столице появился новый маршрут для автомобилистов, позволяющий сократить путь до 2 километров. Теперь пересечь Долгоруковскую улицу можно возле станции метро "Новослободская". По проекту ЦОДД также соединили Селезневскую улицу с Весковским переулком.

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