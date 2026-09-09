В Текстильщиках открыли двустороннее движение на Остаповском путепроводе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Текстильщики 9 сентября заработала новая организация движения на западном (Остаповском) путепроводе. Это второй этап изменений в районе, сообщил Дептранс Москвы.

Теперь автомобилисты, которые едут с Московского скоростного диаметра или внешней стороны ТТК, могут воспользоваться новым разворотом. Он позволяет попасть в промзону и северную часть района.

Изменения должны сделать распределение потока между ТТК и Люблинской улицей более равномерным. Кроме того, новая схема улучшит условия для движения автобусов и электробусов и поможет автомобилистам сократить время в пути.

Вместе с первым этапом работ изменения призваны повысить транспортную связность района и снизить нагрузку на наиболее загруженные участки.

Водителей просят учитывать новую схему при планировании маршрутов и обращать внимание на дорожные знаки.

Ранее изменилась схема движения на перекрестке Ярцевской и Оршанской улиц в Кунцеве. Там создали новую полосу для движения прямо, а также перенесли разворот на соседние перекрестки. Отмечается, что дополнительная полоса была организована за счет переразметки, без расширения проезжей части.

