Актер Себастиан Стэн предложил Marvel снять фильм о Баки Барнсе

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Актер Себастиан Стэн, известный по роли Баки Барнса в фильмах Marvel, рассказал, что предложил главе студии Кевину Файги снять отдельный фильм о своем персонаже. Об этом он сообщил в интервью New York Magazine.

По словам Стэна, он в шутку выдвинул эту идею, но Файги ее оценил. Актер отметил, что лента должна быть в духе "Убийцы" Дени Вильнева, а бюджет совсем небольшим. Однако пока неизвестно, есть ли вероятность воплощения этой задумки в жизнь.

Он пояснил сюжет: Баки думает, что узнал человека из своего прошлого, связанного с тем временем, когда ему "промыли мозги". Персонаж становится одержим этим таинственным незнакомцем и пытается выяснить его личность.

В интервью актер также затронул тему отцовства. Он рассказал о разлуке с ребенком во время съемок в новой части "Бэтмена".

Стэн рассказал, что чувствует, будто все его действия теперь имеют огромное значение и могут привести к серьезным последствиям. Когда ему пришлось вернуться к работе после рождения ребенка, он ощутил, будто "разрушает его жизнь".

Звезда киновселенной Marvel стал отцом в июле 2026 года. У актера и британской актрисы Аннабелль Уоллис родился первенец. Супруги не стали раскрывать пол ребенка, имя и дату его рождения.