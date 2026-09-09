Air Arabia намерена возобновить рейсы в Россию в октябре

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Авиакомпания Air Arabia может возобновить полеты в Россию в октябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

При этом СМИ писали об отмене рейсов перевозчика в октябре и декабре. Однако в министерстве информацию не подтвердили, отметив, что речь идет о возобновлении полетной программы.

"Air Arabia приостановила выполнение полетов в Россию еще в июле 2026 года из-за ближневосточного конфликта. По предварительным данным, авиакомпания планирует возобновить полеты в Россию по маршруту Шарджа – Москва в октябре", – рассказали в ведомстве.

Тем временем Россия и Алжир продолжают работу над восстановлением прямого авиасообщения между странами. По словам российского посла в Алжире Алексея Соломатина, в этом вопросе есть "обоюдная заинтересованность".

Он обратил внимание, что турпоток между государствами стабильно растет. За 2025 год алжирцам выдали на 11% больше туристических виз в РФ, чем за аналогичный период 2024-го.