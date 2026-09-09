Диетолог Залетова: томаты, брокколи и гречка поддержат мужское здоровье

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Томаты, тыквенные семечки и бразильские орехи помогают поддержать мужское здоровье. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Ранее гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов в своем телеграм-канале посоветовал добавлять в рацион морепродукты для поддержания мужского здоровья. По словам Залетовой, такая пища содержит много цинка и селена, а это главные "строители" тестостерона и "здоровой" спермы.



Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Однако, помимо устриц и креветок, этими микроэлементами богаты тыквенные семечки, говядина, говяжья печень, яйца (особенно желтки), грецкие и бразильские орехи.

Кроме того, мужчинам стоит регулярно употреблять жирную морскую рыбу, такую как лосось, скумбрия, сардины и тунец. Они содержат омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые улучшают текучесть крови и микроциркуляцию в органах малого таза. Это напрямую влияет на потенцию, а также способствует повышению подвижности сперматозоидов, пояснила Залетова.

"Также рекомендую добавить в рацион помидоры, особенно в тушеном или запеченном виде. В них много ликопина, снижающего риски проблем с простатой. Важно обратить внимание и на брокколи, цветную капусту и шпинат. Они богаты фолиевой кислотой, которая тоже важна для качества генетического материала", – отметила диетолог.

Еще в меню ежедневно должны присутствовать сложные углеводы и клетчатка. Например, их источниками могут быть гречка, киноа, бурый рис и бобовые. Они помогут поддерживать стабильный уровень сахара и инсулина, что будет защищать от падения тестостерона, подчеркнула эксперт.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке И, конечно, нельзя забывать о достаточном употреблении простой воды, а это не менее 1,5–2 литров в день. Это критически важно для выработки семенной жидкости.

При этом из меню желательно исключать переработанное мясо: сосиски, колбасы. В них слишком много консервантов и соли, негативно влияющих на фертильность. К тому же есть смысл отказаться от употребления пива, потому что оно содержит фитоэстрогены, подавляющие мужские гормоны, заключила Залетова.

Ранее врач-терапевт Шота Каландия отметил, что мужчины труднее переносят такие заболевания, как ОРВИ. Все дело в том, что тестостерон подавляет активность иммунных клеток, поэтому вирусная нагрузка переносится тяжелее.

