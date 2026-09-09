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09 сентября, 18:35

Политика

Суд в Москве заочно арестовал основателя "Дождя" Синдееву и гендиректора канала Тена

Фото: depositphotos/belchonock

Пресненский районный суд Москвы заочно арестовал основательницу и председателя совета директоров телеканала "Дождь" Наталью Синдееву (структуры канала признаны в РФ нежелательными организациями, СМИ и журналистка признаны иноагентами) и его действующего гендиректора Марка Тена. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Мера пресечения составляет два месяца. Срок начнет исчисляться с момента задержания Синдеевой и Тена на территории России либо в случае их экстрадиции или депортации.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против журналистки "Дождя" Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

По данным правоохранителей, Котрикадзе неоднократно уклонялась от выполнения обязанностей иноагента, предусмотренных российским законодательством.

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