Три человека умерли на фестивале Burning Man в США

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За время проведения фестиваля Burning Man в США умерли три его посетителя. Все они скончались в разные дни, сообщает Daily Mail.

Фестиваль проходил в пустыне Блэк-Рок на северо-западе штата Невада с 3 августа по 7 сентября. Первым умершим стал 50-летний Сэмпсон Тшомбе: 3 сентября мужчине стало плохо, его отнесли во временный госпиталь, где он и скончался.

Через два дня, 5 сентября, в трейлере на территории фестиваля обнаружили мертвым 60-летнего Крейга Манна. Третий погибший, личность которого не раскрывается, скончался по пути в больницу города Рино в последний день фестиваля, 7 сентября.

Полиция не зафиксировала следов насильственной смерти ни у одного из погибших. Офицеры также не считают, что все три случая связаны между собой. Тем не менее начато расследование.

Ранее в кантоне Аргау на севере Швейцарии произошла стрельба. Инцидент случился на ночной вечеринке. В результате нападения один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Среди пострадавших граждан России не было, полицейские начали поиски злоумышленника.