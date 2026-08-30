Один человек погиб при стрельбе на вечеринке в Швейцарии

Фото: 123RF.com/kuzma

В кантоне Аргау на севере Швейцарии произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и пятеро получили ранения. Об этом сообщила местная полиция на своей странице в соцсети Х.

Инцидент случился на ночной вечеринке в городе Арау. По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь по толпе. Некоторые пострадавшие получили тяжелые ранения.

"Граждан России среди пострадавших нет", – сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции кантона Аргау.

Личность подозреваемого пока не установлена, ведутся его поиски. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают экстренные службы, территория оцеплена.

Ранее 8 человек, включая 4 детей, погибли в результате стрельбы и пожара в американском штате Монтана. Полицейские получили сообщение о стрельбе в частном доме в городе Биллингс, а когда прибыли на место, здание уже было охвачено огнем.

По предварительным данным, причиной происшествия стал семейный конфликт. Подозреваемый был задержан правоохранителями на заднем дворе. По версии следствия, он сам ранил себя до прибытия полицейских. Позже мужчина скончался в больнице.

