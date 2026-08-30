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30 августа, 07:57

Происшествия

Женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Ростовской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мирная жительница пострадала в ходе отражения воздушной атаки беспилотников ВСУ в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, минувшей ночью при отражении атаки было уничтожено около полутора десятков БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах, а также в акватории Таганрогского залива.

Пострадавшая госпитализирована, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Слюсарь также предупредил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется, и призвал жителей не выходить на открытые участки улиц.

В ночь на 29 августа Ростовская область также подверглась атаке БПЛА, украинские силы попытались ударить по гражданским объектам в регионе. Например, обломки беспилотников были выявлены на территории складских помещений. Помимо этого, из-за атак произошло возгорание в лесополосе, которое удалось спустя время потушить.

Повреждения получили два многоквартирных дома в Пролетарском районе города. Жильцов эвакуировали. В свою очередь, в Багаевском районе повреждено остекление частных домов.

Всего в результате атаки пострадали 11 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.

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