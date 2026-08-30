30 августа, 07:57Происшествия
Женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Ростовской области
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Мирная жительница пострадала в ходе отражения воздушной атаки беспилотников ВСУ в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, минувшей ночью при отражении атаки было уничтожено около полутора десятков БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах, а также в акватории Таганрогского залива.
Пострадавшая госпитализирована, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Слюсарь также предупредил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется, и призвал жителей не выходить на открытые участки улиц.
В ночь на 29 августа Ростовская область также подверглась атаке БПЛА, украинские силы попытались ударить по гражданским объектам в регионе. Например, обломки беспилотников были выявлены на территории складских помещений. Помимо этого, из-за атак произошло возгорание в лесополосе, которое удалось спустя время потушить.
Повреждения получили два многоквартирных дома в Пролетарском районе города. Жильцов эвакуировали. В свою очередь, в Багаевском районе повреждено остекление частных домов.
Всего в результате атаки пострадали 11 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.