В Минздраве сообщили об успешном лечении пациента, получившего вакцину от рака кожи

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Лечение первого пациента, который получил российскую вакцину для терапии меланомы, проходит успешно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга.

Академик уточнил, что пациент завершит курс вакцинации отечественным препаратом в сентябре.

Первую вакцину от онкозаболеваний 1 апреля получил 60-летний житель Курской области с раком кожи. Вместе с тем аналогичные вакцины синтезированы еще для 12 пациентов, осенью их планируется передать в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена для введения онкобольным.

Кроме того, в России появятся три новые вакцины от онкологических заболеваний. В частности, планируется создать препараты от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.