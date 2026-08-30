Минтранс РФ планирует узаконить овербукинг на авиарейсах

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Минтранс России готовится узаконить овербукинг на авиарейсах. Ведомство намерено прописать четкие и прозрачные правила для отрасли, руководствуясь защитой прав пассажиров, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

"Для нас в гражданской авиации безусловный приоритет – это доступность полетов, повышение мобильности людей и, самое главное, защита прав и интересов пассажиров, обеспечение их безопасности. Задача Минтранса здесь как раз в том, чтобы прописать четкие, прозрачные правила игры для всей отрасли", – приводит РИА Новости слова министра.

Никитин пояснил, что овербукинг изначально создавался для защиты интересов путешественников. На рейсах всегда есть неявившиеся пассажиры – те, кто опоздал, отложил поездку или передумал в день вылета, из-за чего на борту появляются свободные кресла. Овербукинг позволяет предложить эти места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас.

Министр отметил, что специалисты ведомства подробно изучили международную практику овербукинга. Сейчас Минтранс разрабатывает изменения в Воздушный кодекс совместно с заинтересованной общественностью и контролирующими соблюдение прав потребителей ведомствами.

"Все финальные решения будут приниматься по итогам обсуждения и с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон. Для нас важно, чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не какие-то ограничения, а еще больше возможностей для планирования своих поездок", – подчеркнул глава Минтранса.

Осенью 2026 года прямые рейсы из России будут доступны в 42 страны. В планах – запуск новых направлений в Кувейт, Пакистан, Алжир, Мьянму и Шри-Ланку.

Большинство маршрутов приходится на Западную Азию: напрямую можно долететь в Абхазию, Азербайджан, Армению, Грузию, Израиль, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Турцию и другие страны. Кроме того, для россиян открыты семь африканских направлений – Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия, Танзания и Сейшелы.