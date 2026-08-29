29 августа, 23:02Транспорт
Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию
Фото: depositphotos/Chalabala
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.
По данным ведомства, это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
В связи с этим возможны корректировки в расписании. Актуальный статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ограничения уже вводились в Домодедово. Авиагавань также принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Однако спустя время ограничения сняли.