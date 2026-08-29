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29 августа, 21:19

Происшествия

Два фельдшера пострадали при атаке ВСУ на автомобиль скорой в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Белгородской области две женщины-фельдшера получили осколочные ранения после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на машину скорой помощи. Об этом сообщили в региональном оперштабе в MAX.

"Одна из них находится в тяжелом состоянии", – отметили в оперштабе.

Всего при ударах по региону пострадали пять человек. В поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации дрона женщина получила осколочное ранение шеи и голени. Во время транспортировки раненой в стационар FPV-дрон атаковал автомобиль скорой помощи.

Ранее ВСУ при помощи дрона атаковали микроавтобус предприятия в селе Грузском Борисовского округа. В результате погибли два человека. Кроме того, травмы получили шесть человек.

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