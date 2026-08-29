Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Движение временно закрыто на ряде участков в Москве вечером 29 августа. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Движение заблокировано на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта, на съезде с Киевского шоссе на МКАД по направлению в область, а также на внутренней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе.

Ранее движение было временно заблокировано на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на Боровицкой площади, на Кремлевской набережной по направлению в центр.

Также нельзя было проехать в сторону центра по Большому Каменному мосту, Новоарбатскому мосту и Смоленской улице. Однако спустя время ограничения сняли.