29 августа, 16:31Происшествия
Склад загорелся на территории механического завода в подмосковном Павловском Посаде
Фото: МАХ/"МЧС Московской области"
Складской комплекс загорелся на территории механического завода в подмосковном Павловском Посаде, сообщили ТАСС в МЧС России.
Возгорание произошло по адресу: улица Каляева, дом № 3. По данным ведомства, горят коробки с моторным маслом и фасад здания. Предварительная площадь горения – 1 тысяча квадратных метров.
Ранее пожар произошел в 19-этажном жилом доме "Империал" в Санкт-Петербурге. Его площадь составила 120 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
До этого в столице загорелась подстанция скорой помощи. Площадь пожара составляла порядка 100 квадратных метров. Также произошло обрушение кровли здания. Спустя время возгорание удалось ликвидировать. В результате никто не пострадал.