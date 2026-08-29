Склад загорелся на территории механического завода в подмосковном Павловском Посаде

Фото: МАХ/"МЧС Московской области"

Складской комплекс загорелся на территории механического завода в подмосковном Павловском Посаде, сообщили ТАСС в МЧС России.

Возгорание произошло по адресу: улица Каляева, дом № 3. По данным ведомства, горят коробки с моторным маслом и фасад здания. Предварительная площадь горения – 1 тысяча квадратных метров.

Ранее пожар произошел в 19-этажном жилом доме "Империал" в Санкт-Петербурге. Его площадь составила 120 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

До этого в столице загорелась подстанция скорой помощи. Площадь пожара составляла порядка 100 квадратных метров. Также произошло обрушение кровли здания. Спустя время возгорание удалось ликвидировать. В результате никто не пострадал.