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29 августа, 13:14

Общество

Столичные кафе и рестораны присоединились к акции #ВыбираемВместе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Победители акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы лояльности "Миллион призов" смогут обменять баллы на скидки в кафе и ресторанах. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Партнерами проекта стали более 25 предприятий общественного питания столицы. Кафе и рестораны ежегодно входят в пятерку самых востребованных категорий среди победителей акций программы. За время предыдущих розыгрышей такие промокоды выбрали более 820 тысяч раз.

При этом наибольшей популярностью пользовались скидки в сети ресторанов быстрого питания "Бургер кинг" – на них пришлось более 25% всех полученных в этой категории промокодов. Также часто победители выбирали предложения сети "Вкусно – и точка", ресторанов "Якитория" и кофеен "Шоколадница".

Победители акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва", которые обменяют призовые баллы на промокоды партнеров, получат не только скидку на оплату счета, но и дополнительные скидки и специальные предложения. Условия использования каждого промокода указаны в карточке предложения на сайте "Миллиона призов".

Призы предусмотрены для всех, кто проголосует на выборах в Москве в 2026 году онлайн на сайте elec.mos.ru или с помощью терминала электронного голосования на избирательном участке. Размер вознаграждения составит от одной тысячи до 50 тысяч призовых баллов, каждый балл равен одному рублю.

Участники прошлых акций чаще всего обменивали баллы на промокоды со скидками в супермаркетах, аптеках, магазинах одежды и обуви. Кроме того, баллы можно использовать для получения скидки в кафе и ресторанах, пополнения карты "Тройка" или поддержки благотворительных фондов. Полный перечень партнеров и порядок проведения акции доступны на сайте "Миллиона призов".

Акция #ВыбираемВместе пройдет в 2026 году уже в 11-й раз. За время проведения акции, начиная с 2020 года, к ней присоединились более 350 предприятий и свыше 110 благотворительных фондов. Всего победители совершили заказы более чем на 12,5 миллиона товаров и услуг, а на благотворительность направили свыше 470 миллионов рублей.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России 18–20 сентября. Россияне смогут проголосовать как на участке, так и онлайн. Принять участие в голосовании смогут и граждане, находящиеся за границей, избирательные участки заработают как минимум в 31 стране.

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