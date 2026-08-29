ЗАЭС больше недели остается без внешнего электроснабжения

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) уже более недели находится без внешнего электроснабжения. Его слова передает агентство на странице в соцсети Х.

На данный момент станция применяет аварийные дизельные генераторы для обеспечения электроэнергией, которая требуется для выполнения важнейших функций ядерной безопасности. Гросси также подчеркнул важность обеспечения ЗАЭС достаточным количеством топлива для работы генераторов.

20 августа на станции сообщили о полной потере внешнего энергоснабжения из-за отключения действием автоматики последней функционирующей линии 330 киловольт "Ферросплавная-1". Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что место повреждения линии находится на правом, подконтрольном Украине берегу Днепра.

Из-за проблем с доставкой топлива, связанных с атаками Вооруженных сил Украины, персонал станции оптимизировал работу дизель-генераторов, чтобы максимально экономно расходовать имеющиеся запасы.

Ранее Гросси сообщал, что атаки с использованием дронов на Запорожскую АЭС представляют собой "игру с огнем". Он сравнил происходящее с попыткой дразнить медведя или тигра, поскольку становится ясно, что "что-то может произойти".

