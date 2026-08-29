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29 августа, 06:48

Общество

Переменная облачность и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве 29 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Переменная облачность и местами небольшой дождь ожидаются в столице в субботу, 29 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 20 до 22 градусов тепла, по области – от 17 до 22 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 11 градусов, а в Подмосковье – до плюс 8 градусов.

В сентябре Москву и регионы Центральной России, вероятно, накроют ливни, а привычного бабьего лета в начале осени может не быть. Специалисты связали возможные погодные изменения с усилением Эль-Ниньо.

В Госдуме отметили, что похолодание в конце августа не станет основанием для досрочного начала отопительного сезона в Москве и области. По словам депутатов, запускать централизованное отопление при каждом кратковременном снижении температуры не всегда технически и экономически оправданно.

До 22 градусов потеплеет в Москве в предстоящие выходные

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