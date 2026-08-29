Семь человек пострадали при атаке БПЛА на Ростовскую область

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Семь человек пострадали в результате атаки беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в Ростове-на-Дону госпитализированы четыре человека – двое взрослых и двое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают всю необходимую помощь.

В Пролетарском районе города из-за падения обломков БПЛА повреждены два многоквартирных дома. На месте работают экстренные службы, ведется эвакуация жителей. Развернут временный пункт размещения, дежурят бригады скорой помощи.

В Аксайском районе за медицинской помощью обратились три человека. Обломки беспилотников обнаружены на территории складских помещений, также произошло возгорание в лесополосе. В Багаевском районе повреждено остекление частных домов, пострадавших нет.

Беспилотная опасность в регионе сохраняется, местных жителей призвали не выходить на открытые участки улиц, находиться в помещениях и не подходить к окнам.

Ранее ВСУ при помощи дрона атаковали микроавтобус предприятия в селе Грузском Борисовского округа. В результате погибли два человека, еще шесть человек получили травмы.

Между тем Херсонская область оказалась обесточена в результате удара ВСУ по энергетической инфраструктуре. Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.