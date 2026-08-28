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28 августа, 06:44

Происшествия

Жилой дом и детский сад повреждены в Севастополе в результате атаки БПЛА

Фото: МАХ/"РаZVожаев"

Пятиэтажный жилой дом, два корпуса детского сада и более 15 автомобилей повреждены в Севастополе в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Сильные повреждения получил многоквартирный дом на улице Героев Подводников. Взрывной волной выбило окна и рамы, повреждены балконы, во многих квартирах пострадали мебель и стены.

Кроме того, от удара БПЛА повреждения получили два корпуса детского сада № 34, который готовили к открытию после текущего ремонта к 1 сентября.

По словам Развожаева, беспилотник был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. Несмотря на серьезные разрушения, жертв нет. Два человека получили травмы: пожилая женщина – закрытую черепно-мозговую травму, мужчина – осколочные ранения спины. Еще двое от госпитализации отказались.

На месте работают все необходимые спецслужбы. Открытое возгорание в доме на пятом этаже ликвидировано, спасатели приступили к разбору завалов в наиболее пострадавшей квартире.

Для семей с детьми развернут пункт временного размещения на базе соседнего детского сада. С раннего утра начнутся работы по ликвидации последствий во всех пострадавших домах.

Ранее дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Лисичанск – Стаханов в ЛНР. В тот момент транспортное средство с 15 пассажирами находилось на автодороге Золотое – Первомайск.

В результате удара погибли 9 человек. Одна пассажирка госпитализирована, еще 4 пострадавших направили на амбулаторное лечение. В их числе оказалась мать одной из погибших.

СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Следователи организовали ряд мероприятий, необходимых для сбора доказательств, установления обстоятельств случившегося, а также типа и модели использованного БПЛА.

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