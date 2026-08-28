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28 августа, 05:03

Происшествия

Женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Севастополе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Севастополь подвергся ночной атаке беспилотников. В городе зафиксированы два возгорания, один человек пострадал, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На улице Героев Подводников беспилотник попал в подъезд жилого пятиэтажного дома. В результате загорелась квартира на пятом этаже. Спасатели эвакуировали женщину – сейчас врачи проводят реанимационные мероприятия. Ударной волной выбило окна в квартирах во всех подъездах. Жителей эвакуируют, на месте работают пожарные и спасатели.

Осколки сбитого БПЛА также упали на территорию расположенного рядом отеля. Возникшее небольшое возгорание сотрудники ликвидировали своими силами, пострадавших нет.

На улице Братьев Манганари зафиксировано попадание беспилотника в старые цистерны. Активного топлива в них не было – только технические остатки. Информация о других возможных повреждениях и пострадавших уточняется.

Ранее один человек погиб и еще четверо пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по автомобилю скорой помощи в Шебекино Белгородской области. Погибший – фельдшер-мужчина. Власти региона выразили соболезнования его семье и близким.

Еще два мирных жителя, в том числе 17-летняя девушка, пострадали в результате ударов ВСУ в белгородских поселках Октябрьский и Бессоновка. Обоих пострадавших с различными ранениями госпитализировали в больницу.

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