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03:21

Технологии

Сайт "Википедии" перестал открываться на территории РФ

Фото: depositphotos/ibphoto

Сайт онлайн-энциклопедии "Википедия" не открывается на территории России. Сбой в работе сервиса наблюдается в ряде регионов РФ, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

С полуночи на работу платформы пожаловались 210 пользователей. Больше всего жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. С чем именно связан сбой в работе "Википедии", пока неизвестно.

В январе зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что "Википедия" в ближайшие год или два может подвергнуться частичной блокировке в России.

По его мнению, речь может идти о блокировке тех или иных страниц, которые относятся "к истории России в целом". Одновременно с этим он отметил объективные сложности, которые могут возникнуть при создании аналога такого ресурса, особенно если он будет международным.

Вместе с тем в Роскомнадзоре сообщили, что требования о блокировке "Википедии" от уполномоченных органов не поступали в ведомство.

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