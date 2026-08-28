Минпросвещения обозначило максимальный уровень нагрузки на школьников

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Максимально допустимая недельная нагрузка для российских школьников составляет от 20 часов в первых классах до 37 часов в 10–11-х классах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

По его словам, для 1-х классов установлен диапазон 20–21 час в неделю, для 2–4-х классов – 23–26 часов, для 5-го класса – 29–32 часа, для 6-го – 30–33 часа, для 7-го – 32–35 часов, для 8–9-х классов – 33–36 часов, а для 10–11-х – 34–37 часов.

Министр добавил, что время на выполнение домашних заданий, а также количество и продолжительность контрольных и проверочных работ также нормированы приказом ведомства.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минпросвещения России, который запретит школьникам использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией.

Согласно исследованиям, большинство родителей школьников (82%) поддержали запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Учителя поддерживают запрет еще активнее – 86%. По их мнению, телефон отвлекает ученика от усвоения материала и может стать поводом для конфликта с одноклассниками.