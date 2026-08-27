Иран заявил, что судоходство в Ормузе будет зависеть от переговоров с США

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Движение судов в Ормузском проливе в будущем будет зависеть от хода переговоров между Ираном и США. Об этом заявил телеканалу Al Manar секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

По его словам, Тегеран временно открыл коридор по центру пролива, однако дальнейшее судоходство будет напрямую связано с продвижением диалога с Вашингтоном. Он уточнил, что посредники на переговорах уже запросили у иранской стороны список условий для открытия пролива, в настоящее время этот документ готовится.

Первостепенным условием для возобновления движения судов через Ормузский пролив секретарь Совбеза назвал прекращение всех конфликтов на Ближнем Востоке, особенно в Газе и Ливане.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что морская блокада США в отношении иранских портов продолжает действовать. По ее словам, данная мера оказалась "чрезвычайно эффективной".

В свою очередь, президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт с Ираном закончится "довольно скоро". По словам американского лидера, Ормузский пролив уже открыт и через него проходит большое количество судов. Он подчеркнул, что мин в проливе нет.