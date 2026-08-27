27 августа, 07:18Политика
МИД Ирана прокомментировал ситуацию с авианосцем США фразой из "Зеленой мили"
Фото: AP/Suez Canal Authority
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи иронично отреагировал на предстоящий визит американского авианосца Abraham Lincoln в Таиланд, процитировав фразу из фильма "Зеленая миля".
Ранее контр-адмирал ВМС Таиланда Парат Раттаначайпхан заявил, что авианосец США и еще два корабля его ударной группы прибудут в королевство на следующей неделе. Визит запланирован для отдыха экипажей и приданных подразделений морской пехоты.
"После нескольких месяцев войны и более 200 дней без единой остановки в порту авианосец направляется в Таиланд, где экипаж сможет отдохнуть и восстановить силы. Задача: демонстрация силы. Текущая задача: отпуск. "Я устал, шеф", – написал Багаи в соцсети X.
По информации СМИ, США в обозримой перспективе не планируют наносить новые удары по Ирану, а сосредоточатся на других средствах давления, включая санкции. В частности, Вашингтон рассчитывает усилить экономическое давление на Тегеран за счет санкций и морской блокады, а также перевозки как можно больших объемов нефти через Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что военный конфликт с Ираном закончится "довольно скоро". По словам главы Белого дома, Ормузский пролив уже открыт и через него проходит большое количество судов. Он подчеркнул, что мин в проливе нет.
Пять судов прошли через Ормузский пролив за сутки